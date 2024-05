Kvaratskhelia-PSG, Il Mattino: si vocifera di un incontro, la posizione di ADL

Calciomercato Napoli, quella di stasera al Maradona sarà una delle ultime partite insieme per Kvaratskhelia e Osimhen.

Calciomercato Napoli, incontro PSG e agente Kvara

Il nigeriano - si legge su Il Mattino oggi in edicola - andrà via a fine stagione in destinazione Parigi o Premier League, mentre per il georgiano avanzano gli interessi di Barcellona e PSG e sembra che alcuni emissari del club francese abbiano anche incontrato l’agente del calciatore.

Tuttavia De Laurentiis ha le idee chiare: è pronto a blindare il calciatore con un prolungamento con tanto di adeguamento economico. Non è disposto a trattarne la cessione, a meno che non arrivi una "proposta indecente”.