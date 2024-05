Rinnovo Kvaratskhelia, annuncio dalla Francia: ADL lo blinda, ingaggio 4 volte superiore e clausola da 150 milioni

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare Kvaratskhelia allontanando così le attenzioni di Paris Saint-Germain e Barcellona. Ed è pronto a farlo non solo mettendo parecchi soldi sul tavolo a favore dell'atleta, ma anche fissando una clausola rescissoria in stile Osimhen ma col valore ancor più alto.

Mercato Napoli, ADL blinda Kvaratskhelia con mega clausola

Come infatti annunciano dalla Francia i collegi di Footmercato, il presidente del club partenopeo è pronto a offrire circa 6 milioni di euro netti come ingaggio - quindi quattro volte tanto rispetto agli attuali 1.5 - e una clausola dal valore di 150 milioni di euro.

Il club infatti - riferiscono - non ha assolutamente intenzione di privarsi del talento georgiano, anzi l'obiettivo è duplice: da una parte costruire attorno a lui la nuova squadra per ripartire, dall'altra far aumentare ancor di più il suo valore per una futura cessione.

Del resto, fanno notare i colleghi transalpini, ADL non ha mai ceduto nessuno dei suoi gioielli prima dei tre anni. E non lo farà nemmeno questa volta. In uscita, piuttosto, vi resta Osimhen con i suoi 10 milioni di ingaggio dopo l'ultimo prolungamento: sarà lui il sacrificato, non Kvaratskhelia nel mirino soprattutto del PSG alla cerca del sostituto di Mbappé.