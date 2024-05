De Laurentiis: "Gasperini? Bravissimo, vedo sempre l’Atalanta con interesse per due motivi"

Calciomercato Napoli, possibile piccolo indizio sul nuovo allenatore? Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, parlando brevemente anche di Gian Piero Gasperini.

Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis elogia Gasperini

Queste le parole del patron del club partenopeo, su domanda a proposito dell'Atalanta impegnata stasera in Europa League:

“Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante“.

Per molti, Gasperini sarebbe il primissimo nome subito dopo Antonio Conte. E sarebbe proprio l'attesa per i risultati europei a tenere in stan-by le piste che riguardano Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.