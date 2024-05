Battere il Bologna per due motivi: ADL lo chiede non solo per la qualificazione europea...

A Castel Volturno non sono ancora riusciti a smaltire la sbornia dello scudetto e hanno perso tutti il senso della realtà: dal presidente ai giocatori, fagocitando pure tre allenatori. Ma è tempo di ritornare sobri ed è auspicabile che nelle ultime tre giornate del campionato il Napoli si batta al massimo delle sue forze per non uscire dall’Europa.

Il Napoli vuole vincere per l'Europa

Come riporta l'edizione Napoli de La Repubblica, De Laurentiis ha sempre considerato questo exploit il fiore all’occhiello della sua gestione, scudetto escluso, ovviamente, e sa benissimo che scomparire per una stagione dalla ribalta internazionale sarebbe molto penalizzante per il prestigio del club azzurro, che appena nello scorso mese d’agosto era in prima fascia nel sorteggio della Champions League e rischia di fare invece un clamoroso passo indietro gravissimo in caso di mancata qualificazione per le Coppe. Per questo sarebbe importante mettere le mani sulla qualificazione perlomeno della Conference League. Battere il Bologna non sarebbe prezioso solo per andare a caccia della qualificazione per la Conference League. Gli azzurri hanno infatti una delle ultime possibilità per onorare lo scudetto che portano sulle maglie e per rispondere alla inevitabile contestazione dei tifosi.