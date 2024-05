Fiorentina-Napoli, clamoroso Repubblica: ADL chiede lo spostamento per scaramanzia

Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli e Napoli-Lecce: si concluderà così questa tormentata stagione degli azzurri. Ultime tre partite in programma per poi archiviare il tutto e ricostruire doverosamente dalle macerie stagionali.

Tuttavia, in attesa di giungere al traguardo, spunta una lite sul calendario della Serie A che riguarda proprio la squadra azzurra.

Rinvio Napoli-Fiorentina a sabato 18 maggio?

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, mentre è stata trovata finalmente una data per il recupero di Atalanta-Fiorentina che si giocherà il 2 giugno alle 18.00, emergono problemi anche per Fiorentina-Napoli fissata al momento per venerdì 17 maggio alle 20.45: la società partenopea - si legge - chiede lo spostamento a sabato 18 maggio alle 18.00. Il motivo? Scaramanzia. Sarebbe questa la causa secondo il quotidiano.