Da Bologna - Le probabili scelte di Thiago Motta: può tornare Orsolini dl 1', dubbio anche a centrocampo

L’ultima vittoria in casa del Napoli è datata 3 marzo, contro la Juve. Dopo sono arrivati tre pareggi e una sconfitta netta con l’Atalanta. Il Napoli di quest’anno non è una grande del campionato, ma da grande continua a giocare, cioè provando sempre a dispensare calcio, non a caso è la squadra che ha più possesso palla, in una claassifica che vede secondo il Bologna.

Le scelte di Thiago Motta per il Napoli

L'edizione bolognese de La Repubblica fa sapere che i partenopei (25 gol subiti in casa in 17 gare) corrono per un posto in Conference League, il Bologna è a un passo dalla Champions, che diverrebbe automatica vincendo questo pomeriggio alle 18 se domani sera a Bergamo la Roma non andasse oltre il pari. I rossoblù nelle ultime sei trasferte hanno ottenuto quattro successi e due pareggi. Vero che la squadra è in frenata, ma il traguardo è vicinissimo prorpio perché la stagione è stata strepitosa. Motta sembra propoenso a preferire Orsolini a Ndoye, in un tridente che sarà completato da Zirkzee e Saelemaekers, in mezzo Aebischer e Freuler sono certi del posto, il terzo centrocampista sarà deciso in extremis (favorito Fabbian, ma ci sono anche Urbanski, Moro ed El Azzouzi), dietro Calafiori potrebbe fare il terzino con Beukema e Lucumi centrali, a destra Posch, in porta Skorupski.