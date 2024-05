Allenatore Napoli, parole su Gasperini un bluff? Occhio al precedente Tudor

E se le parole di Aurelio De Laurentiis su Gian Piero Gasperini fossero un bluff o meglio un modo per depistare? E' quanto sostiene Il Mattino oggi in edicola ricordando due precedenti: quello di Igor Tudor e un altro relativo a Walter Mazzarri.

Adesso la dichiarazione d'amore del patron: «Sì, mi piace vedere l'Atalanta». Chissà se è il solito depistaggio, come quando nella sede della Filmauro Tudor discuteva con l'ad Chiavelli del contratto e nel frattempo il patron messaggiava con Mazzarri. O quando urlava ai quattro venti che «solo un pazzo può decidere di mandare via Mazzarri a tre giorni dalla gara col Barcellona» per poi cacciarlo l'indomani mattina, con chiamata a Calzona attorno a mezzogiorno della domenica.