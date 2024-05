Sorpresa Napoli-Bologna, altro pienone al Maradona: il dato spettatori

Napoli-Bologna, ancora una volta stasera i tifosi risponderanno ‘presente’ allo stadio Diego Armando Maradona. A inizio settimana si pensava a una possibile assenza di massa per record negativo stagionale con ‘appena’ 30.000 spettatori e invece no: gli spalti saranno pieni anch stavolta.

Napoli-Bologna: il dato spettatori al Maradona

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, saranno almeno 42 mila a Fuorigrotta per assistere alla penultima gara interna di questa stagione tormentata. La squadra di Thiago Motta sarà invece accompagnata da circa 1.500 tifosi presenti nel settore ospiti.