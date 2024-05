Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino: ecco a oggi chi è il più vicino

Nuovo alleantore Napoli, su chi ricadrà la scelta finale? Mentre Antonio Conte sembra man mano defilarsi, restano in pienissima corsa gli altri tre tecnici noti ovvero Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Ecco quanto si legge da Il Mattino oggi in edicola:

Resta Pioli, quello che appare più vicino al sì: ha già le valigie sul letto di Milanello. «A fine campionato, quando incontrerò il club, si deciderà il nostro futuro. Poi, per come intendo io la figura dell'allenatore, nel mio ruolo c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e proteggere il club: questo non è mai stato un problema per me». Basta ancora poco e si saprà. Per la gioia di tutti, compreso De Laurentiie che in fondo non ne può più di non sapere chi sarà il suo allenatore.