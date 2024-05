CN24 - Altro che Maradona deserto, col Bologna circa 43 mila tifosi: il punto

Lo stadio Diego Armando Maradona avrà, per il match di oggi con il Bologna, fondamentale ai fini della prossima qualificazione europea, una cornice di pubblico importante. La stagione è stata travagliata, quella del post scudetto, ma l'amore del popolo partenopeo è sempre forte. Altro che stadio vuoto, anche oggi ci saranno oltre 40mila nell'impianto di Fuorigrotta.

Il Maradona sarà pieno contro il Bologna

La redazione di CalcioNapoli24, analizzando il numero di biglietti venduto, cerca di fare il punto della situazione. Lo stadio Diego Armando Maradona ha disponibili 54 mila posti, dei quali, però, mille vanno sottratti tra accrediti stampa e altro genere, scendendo, quindi, a 53 mila posti vendibili. La curva B inferiore, però, è inagibile e quindi 5 mila posti non possono essere venduti. Poi c'è il settore ospiti che conta 4mila posti, ma i tifosi del Bolgona ne hanno acquistati mille circa. In totale, ci sono circa 8 mila biglietti invenduti. Dai 53 mila vanno sottratti questi 8 mila, scendendo a 45 mila. Alla giornata di ieri, erano stati venduti 41.500 biglietti. Contando che nella giornata di oggi, potrebbero esserne venduti altri, si potrebbe arrivare a circa 43 mila su 45 mila. Per una partita di sabato pomeriggio e con una giornata estiva come quella di oggi, non ci sarà nè disaffenzione e nè volontà di non seguire la squadra allo stadio Diego Armando Maradona, con i tifosi azzurri che faranno sentire il proprio calore e la propria spinta.

