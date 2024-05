Napoli-Bologna, le probabili scelte di Calzona: tornano Kvara e Juan Jesus dal 1', 4-2-3-1 per Thiago Motta | GRAFICO

Ultime calcio - Contro il Bologna il Maradona tornerà a riempirsi e in attacco riecco Kvaratskhelia ma anche Raspadori, assenti contro l’Udinese. Ritorni importanti per Calzona per questo finale di campionato. Il georgiano tornerà al suo posto, a sinistra del tridente, accanto a Osimhen, dopo aver vissuto l’ultima ai box per un risentimento alla coscia sinistra.

Le probabili scelte di Calzona

Come riporta Il Corriere dello Sport, Kvara era tornato in gruppo giovedì mentre Raspadori, ieri, ha cominciato ad allenarsi di nuovo coi compagni, anche se solo parzialmente. Per lui quella di oggi sarà una gara speciale. Da bolognese doc attende questa sfida in modo particolare e sarà felice di poter farne parte. Non ci sarà, invece, Mario Rui, fermato dal riacutizzarsi di una gonalgia. A sinistra, dunque, spazio di nuovo a Olivera con l’unica novità rispetto a Udine che dovrebbe essere il rientro di Juan Jesus al centro della difesa accanto a Rrahmani. Per il resto la formazione sarà la solita con Meret e Di Lorenzo a completare la retroguardia, Lobotka e Anguissa accanto a Cajuste e, in attacco, il tridente classico, Politano-Osi-Kvara. Thiago Motta, dal canto suo, manderà in campo la miglior formazione possibile, con Zirkzee in attacco, conscio del fatto che questa può essere una grandissima opportunità per chiudere i discorsi sulla qualificazione in Champions League.