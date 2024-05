La città resta accanto al Napoli, i tifosi ci credono: il dato di presenze per il Bologna

Per la penultima in casa, in attesa dei saluti col Lecce, con il Napoli che scenderà in campo per agganciare un treno europeo in vista della prossima stagione, in una gara molto complicata con il Bologna, il pubblico del Maradona scorterà la squadra come ha sempre fatto quest’anno.

Al Maradona in 40mila

Come riporta Il Corriere dello Sport, si prevedono almeno quarantamila spettatori (non si è mai scesi sotto questo dato in Serie A) e dunque si seguirà la scia stagionale con una media a Fuorigrotta di oltre quarantaseimila spettatori. La città resta accanto al Napoli nonostante l’annata complicata. In esaurimento Curve e Distinti, resta ancora qualche biglietto per l’anello inferiore dei rispettivi settori, maggiori disponibilità per le Tribune. Chiuso dalla Roma l’anello inferiore della Curva B per lavori di manutenzione straordinaria. Il Napoli invita i tifosi ad avviarsi allo stadio in anticipo, i tornelli apriranno alle ore 15.30.