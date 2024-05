Napoli-Bologna, buone notizie per Francesco Calzona dall’infermeria di Castel Volturno ma non del tutto.

Napoli-Bologna, un infortunato finisce in tribuna?

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, al netto dei recuperi di Kvaratskhelia e Juan Jesus che torneranno in campo dal primo minuto, restano due situazioni in sospeso: Mario Rui e Zielinski. Se quest’ultimo è ormai un separato in casa e non c’è nemmeno troppo da sorprendersi, per il portoghese invece nuove noie al ginocchio e potrebbe finire addirittura in tribuna stasera.