Rinnovo Kvaratskhelia: cosa è pronto a fare ADL per convincerlo e allontanare PSG e Barça

Calciomercato Napoli, occhio alla situazione legata a Kvaratskhelia: lo evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Mercato Napoli, rinnovo Kvaratskhelia tra super ingaggio e clausola rescissoria

Sia il Paris Saint-Germain che il Barcellona hanno fatto arrivare dei messaggi di apprezzamento per il giocatore: De Laurentiis proverà a far leva sulla prospettiva di un ingaggio triplicato per il rinnovo che passerà dagli attuali 1.5 a oltre 4 milioni più bonus. Per convincere il georgiano a firmare ci sarà anche l’inserimento, proprio come fatto con Osimhen, di una clausola rescissoria a tre cifre per un’eventuale partenza la prossima stagione.