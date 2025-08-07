McTominay è tornato. Ed è parso chiaro dalle prime scene viste lunedì contro la Casertana

Ultime notizie SSC Napoli - Scott McTominay è tornato. Ed è parso chiaro dal primo pallone e dalle prime scene colte lunedì nel corso dell'amichevole contro la Casertana, come scrive il Corriere dello Sport.

“Impatto di carattere, la rabbia per un colpo incassato in un contrasto e l'adrenalina scaricata nelle azioni successive. Corsa, voglia, fame: il miglior giocatore dell'ultimo campionato ha accumulato un bel po' di arretrati e ha voglia di rimettersi in pari. Da un punto di vista della condizione, considerando i mezzi fisici importantissimi e una tenacia seconda a nessuno, non esistono chissà quali preoccupazioni: l'idea è che recupererà al più presto il passo giusto per aiutare la squadra e alimentare le ambizioni. E così non resta che ritrovare il ritmo”