Quando torna il Napoli da Lecce? Il programma del rientro, gli azzurri sapranno il risultato dell'Inter in aereo!

Notizie Napoli - Il Napoli vince contro il Lecce per 1-0 e vola a +6 sull’Inter! A tre giornate dalla fine della Serie A 2024-2025 gli azzurri di Conte sono primi in classifica e basteranno 2 vittorie e 1 pareggio per conquistare lo Scudetto aritmeticamente. Il tutto in attesa del risultato di stasera dell’Inter contro il Verona con gara che inizierà alle 20:45.

Gli azzurri però non riusciranno a seguire tutta la sfida della squadra di Inzaghi, in quanto alle ore 22:25 partiranno da Brindisi con un volo charter direzione Napoli, per poi atterrare poco dopo le 23:15 all’aeroporto di Capodichino.