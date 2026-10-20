Youth League, Napoli-Bodø/Glimt 1-0 (31' Riccio): termina il match, vincono gli azzurri! | RILEGGI DIRETTA

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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Il Napoli Primavera affronta il Bodo/Glimt al Piccolo di Cercola per la terza giornata di Youth League

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna protagonista in Youth League per la terza giornata della competizione europea. Gli azzurrini affrontano oggi, alle ore 14:00, il Bodø/Glimt allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, con l'obiettivo di conquistare i primi punti nel torneo e rilanciare il proprio cammino internazionale.

Youth League, Napoli-Bodø/Glimt: la diretta testuale del match

90' + 3' - Termina il match, vince il Napoli! Gli azzurri trovano la prima gioia europea stagionale con una grande vittoria sul Bodø/Glimt

90' - Saranno concessi 3 miniuti di recupero

84' - Occasione Napoli, Chiummariello prova a chiuderla, ma il tiro deviato in angolo

76' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Alvsen e Setvik, dentro Strand e Eliassen

69' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Branchizio e Riccio, dentro Marotta e Barido

66' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Chiummariello

64' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Milton Pereyra

63' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Branchizio

56' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Santella, dentro Chiaiese

54' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Favicchio e Natale, dentro Mane e Liccardo

54' - Occasione Bodø/GlimtSetnik ci prova, chiude la difesa del Napoli

45' - Cambio tra le fila del Bodø/Glimt, fuori Solbakken, dentro Chooly

45' - Via al secondo tempo

45' + 3' - Fine primo tempo, Napoli in vantaggio a Cercola sul Bodø/Glimt

45' - Saranno concessi 3 minuti di recupero

41' - Occasione Napoli, Milton Pereyra ci prova di testa, ma il portiere avversario chiude tutto

31' - Gol del Napoli! Sblocca il match Riccio con una conclusione forte sul primo palo, dopo una grande palla in profondità di Milton Pereyra 

24' - Occasione Napoli, Riccio ad un passo dal vantaggio per gli azzurri, dopo un grande assist di Milton Pereyra

18' - Cartellino giallo Bodo/Glimt, ammonito Setvik per un intervento scomposto ai danni di Spinelli

14' - Occasione Napoli, Branchizio ci prova, ma la sfera non va verso la porta norvegese

8' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Natale per un fallo su Kaid

5' - Occasione Napoli, ci provano subito gli azzurri con un tentativo di Milton Pereyra

1' - Via al match!

Napoli-Bodø/Glimt Primavera, le formazioni ufficiali La squadra allenata da Antonio Nocerino arriva all'appuntamento dopo le sconfitte contro Villarreal e Arsenal, che hanno lasciato il Napoli a quota zero in classifica.

Anche la formazione norvegese è ancora a secco di punti, dopo le pesanti sconfitte contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per gli azzurrini si tratta quindi di un'occasione importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia in Europa. Nocerino punta a conquistare il primo risultato positivo nella competizione, sfruttando il fattore campo e la voglia di riscatto del gruppo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bodø/Glimt, aggiornate al momento della pubblicazione.

  • Napoli Primavera: Spinelli, Natale, Branchizio, Melnyk, Chiummariello, De Stefano, Santella, Riccio, Favicchio, Milton Pereyra. A disposizione: Merone, Chiaiese, Marotta, Candela, Liccardo, De Michele, Barido', Pengue, Mane. Allenatore: Antonio Nocerino.
  • Bodø/Glimt Primavera: Andersen, Solhaug, Jenssen, Jaiteh, Solbakken, Rasen, Sanyang, Monsen Yebiah, Alvsen, Kaid, Setvik. A disposizione: Griegel, Strand, Ingilae, Eliassen, Chooly, Remmen, Gusjas, Eriksen, Martins.  Allenatore: Thomas Jacobsen.

Calcio d'inizio: ore 14:00.

Stadio: Giuseppe Piccolo, Cercola.

Competizione: UEFA Youth League, terza giornata.

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