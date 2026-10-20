Youth League, Napoli-Bodø/Glimt 1-0 (31' Riccio): termina il match, vincono gli azzurri! | RILEGGI DIRETTA

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna protagonista in Youth League per la terza giornata della competizione europea. Gli azzurrini affrontano oggi, alle ore 14:00, il Bodø/Glimt allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, con l'obiettivo di conquistare i primi punti nel torneo e rilanciare il proprio cammino internazionale.

Youth League, Napoli-Bodø/Glimt: la diretta testuale del match

90' + 3' - Termina il match, vince il Napoli! Gli azzurri trovano la prima gioia europea stagionale con una grande vittoria sul Bodø/Glimt

90' - Saranno concessi 3 miniuti di recupero

84' - Occasione Napoli, Chiummariello prova a chiuderla, ma il tiro deviato in angolo

76' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Alvsen e Setvik, dentro Strand e Eliassen

69' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Branchizio e Riccio, dentro Marotta e Barido

66' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Chiummariello

64' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Milton Pereyra

63' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Branchizio

56' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Santella, dentro Chiaiese

54' - Cambi tra le fila del Napoli, fuori Favicchio e Natale, dentro Mane e Liccardo

54' - Occasione Bodø/Glimt, Setnik ci prova, chiude la difesa del Napoli

45' - Cambio tra le fila del Bodø/Glimt, fuori Solbakken, dentro Chooly

45' - Via al secondo tempo

45' + 3' - Fine primo tempo, Napoli in vantaggio a Cercola sul Bodø/Glimt

45' - Saranno concessi 3 minuti di recupero

41' - Occasione Napoli, Milton Pereyra ci prova di testa, ma il portiere avversario chiude tutto

31' - Gol del Napoli! Sblocca il match Riccio con una conclusione forte sul primo palo, dopo una grande palla in profondità di Milton Pereyra

24' - Occasione Napoli, Riccio ad un passo dal vantaggio per gli azzurri, dopo un grande assist di Milton Pereyra

18' - Cartellino giallo Bodo/Glimt, ammonito Setvik per un intervento scomposto ai danni di Spinelli

14' - Occasione Napoli, Branchizio ci prova, ma la sfera non va verso la porta norvegese

8' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Natale per un fallo su Kaid

5' - Occasione Napoli, ci provano subito gli azzurri con un tentativo di Milton Pereyra

1' - Via al match!

Napoli-Bodø/Glimt Primavera, le formazioni ufficiali La squadra allenata da Antonio Nocerino arriva all'appuntamento dopo le sconfitte contro Villarreal e Arsenal, che hanno lasciato il Napoli a quota zero in classifica.

Anche la formazione norvegese è ancora a secco di punti, dopo le pesanti sconfitte contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per gli azzurrini si tratta quindi di un'occasione importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia in Europa. Nocerino punta a conquistare il primo risultato positivo nella competizione, sfruttando il fattore campo e la voglia di riscatto del gruppo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Bodø/Glimt, aggiornate al momento della pubblicazione.

Napoli Primavera: Spinelli, Natale, Branchizio, Melnyk, Chiummariello, De Stefano, Santella, Riccio, Favicchio, Milton Pereyra. A disposizione: Merone, Chiaiese, Marotta, Candela, Liccardo, De Michele, Barido', Pengue, Mane. Allenatore: Antonio Nocerino .

Spinelli, Natale, Branchizio, Melnyk, Chiummariello, De Stefano, Santella, Riccio, Favicchio, Milton Pereyra. A disposizione: Merone, Chiaiese, Marotta, Candela, Liccardo, De Michele, Barido', Pengue, Mane. Allenatore: Antonio . Bodø/Glimt Primavera: Andersen, Solhaug, Jenssen, Jaiteh, Solbakken, Rasen, Sanyang, Monsen Yebiah, Alvsen, Kaid, Setvik. A disposizione: Griegel, Strand, Ingilae, Eliassen, Chooly, Remmen, Gusjas, Eriksen, Martins. Allenatore: Thomas Jacobsen.

Calcio d'inizio: ore 14:00.

Stadio: Giuseppe Piccolo, Cercola.

Competizione: UEFA Youth League, terza giornata.