Rocchi: "Situazione non da Napoli, ecco perché mi fido di Allegri per il riscatto! Su KDB..."

Ultime notizie SSC Napoli - L'ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi opinionista a Fuoriclasse con Diletta Leotta, ha parlato del momento difficile degli azzurri ai microfoni di DAZN:

"Bisogna dare ad Allegri il tempo di lavorare, perchè secondo me è un allenatore che non ha bisogno di presentazione, ha tantissima esperienza, in questo periodo ha avuto anche la situazione De Bruyne che può aver creato qualche tensione, non so fino a quanto però, perchè chiaramente dovresti stare nello spogliatoio. Però io credo che col tempo e la sua esperienza, Allegri può tirarsi fuori da questa situazione, perchè è una situazione non da Napoli. De Bruyne? Quando un giocatore di quel livello sceglie una società come il Napoli non è che ci va così non pensando al centro sportivo o alla situazione. Credo che sia un momento, come capita a tutti gli atleti che quando le cose non girano è difficile. La grande differenza in tutte le categorie sia la bravura di riuscire a superare i momenti di difficoltà, perchè è un momento difficile".