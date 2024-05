Futuro Pioli, i bookmakers sicuri: Napoli, Atalanta e Bologna, ecco la squadra favorita

Ultime notizie Serie A - "Pioli, futuro ancora in Italia? Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra", lo scrive l'AgiproNews che aggiorna sulle quote e il futuro di Stefano Pioli:

"Stefano Pioli lascia la panchina del Milan. Lo ha comunicato il club rossonero, interrompendo così un percorso di quasi cinque anni, coronato dal tricolore 2021/22. E ora? Nel tourbillon di panchine della Serie A, Pioli potrebbe essere una pedina importante. Secondo gli esperti di Snai, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. In pole a 2 nelle quote c’è l’opzione Atalanta, che potrebbe salutare Gasperini dopo il successo in Europa League. Si sale a 2,75 per il Napoli e a 3,50 per il Bologna, in cerca del degno sostituto di Thiago Motta. Spunta anche la Fiorentina, in lavagna a 5, mentre un possibile approdo sulla panchina del neopromosso Como si gioca a 10. La prima destinazione estera, infine, è il Fenerbache, offerto a 7,50".