Conte vuole restare a Napoli: chiede 8 acquisti, di cui 3 attaccanti! A breve l'incontro con De Laurentiis

Ultime notizie Napoli - Presto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: lo annuncia oggi il quotidiano Il Mattino, secondo cui il presidente del Napoli (di rientro in Italia nelle prossime ore) ha deciso di incontrare l'allenatore per iniziare a gettare le basi per il futuro del club.

Incontro tra De Laurentiis e Conte

Il Mattino fuga anche i dubbi sul futuro dell'allenatore, almeno in quelle che sono le intenzioni del presidente: "De Laurentiis intende tenersi stretto Conte (d’altronde, lo ha blindato con un triennale) e Conte, sia pure nel suo ruolo di eterno insoddisfatto, vuole andare avanti con il progetto". Ecco perché a breve ci sarà un incontro tra le parti, incontro al quale potrebbe partecipare anche il direttore sportivo Giovanni Manna che "da tempo fa da tramite e la lista dei desideri di Conte la conosce bene".

Dunque il futuro di Conte a Napoli non è a rischio: Conte vuole restare. Ma vuole garanzie da De Laurentiis che si tornerà ad investire sul mercato in estate. "Ma non andrà via", assicura Il Mattino, non solo perché "si trova perfettamente a suo agio" a Napoli, ma anche perché "farebbe fatica a trovare un club che gli ha dato così tanta carta bianca come ha fatto anche De Laurentiis".

Calciomercato Napoli

Tornare ad investire sul calciomercato, appunto: la lista dei desideri di Conte contiene otto acquisti di livello, di cui almeno tre attaccanti. Da parte sua ADL ha un solo limite: non superare il monte-ingaggi di 100 milioni di euro a stagione.