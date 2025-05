"Dimostra maturità, si applica alla perfezione". Olivera centrale tutto ok, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Mathias Olivera in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7 Improvvisato difensore centrale, dimostra grande maturità, perché se la cava con disinvoltura, sia in campo aperto sia in posizionamento.

Corriere dello Sport 7 La prima da centrale difensivo, come con la Celeste, per uno abituato a martellare la sinistra: figura super.

Tuttosport 6.5 Provato al centro della difesa: centrale, braccetto, uomo che si sgancia. Si applica alla perfezione.

Repubblica 6 Si adatta nella posizione di centrale sfruttando l'esperienza fatta con la sua Nazionale.

Il Mattino 6,5 Krstovic lo cerca per trovare qualche spazio in più. Il suo primo tempo da centrale fila via senza nessun problema. Qualche difficoltà in più su Helgason, ma ci sta.

Corriere della Sera 6,5 Ordinato, composto. Anche coraggioso quando serve.