UFFICIALE - Buongiorno omaggiato a Cardito, riceverà le chiavi della città! Data, ora e motivo

«A Napoli mi trovo meravigliosamente, sono affascinato dalla gente, dal cibo, dal clima, dal calore delle persone. Poi qui ho parenti, perché i miei nonni sono di Cardito e quindi nel mio destino, forse, c’era già scritto che avrei dovuto indossare questa maglia. Ogni giorno che passa mi trovo meglio: le persone ti danno forza in maniera costante».

Sono state queste le parole di Alessandro Buongiorno a Il Mattino dello scorso 12 marzo dove ha rimarcato dunque anche le origini napoletani dei suoi amati nonni, citando anche l’esatto Comune.

Adesso lo stesso gli darà un riconoscimento importante considerando quanto fatto in azzurro quest’anno e in generale per l'alchimia che ha subito creato con la città partenopea.

Buongiorno omaggiato dal comune di Cardito: data e ora

Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, via Facebook: