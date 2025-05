"Leader assoluto anche se non al meglio". Anguissa non crolla, voti e pagelle

Gazzetta dello Sport 5,5 Non riesce a essere dominante, anche nei momenti sotto pressione la sua fisicità si sente poco. Ed era addetto a Gaspar sulla traversa da angolo.

Corriere dello Sport 6,5 Anche lui non è al meglio, ma essendo capace di andare di governo e non soltanto di lotta, se la cava lo stesso. Mai domo in pressione.

Tuttosport 6.5 Quando non c'è, si sente. Quando c'è, invece, il centrocampo trova un equilibrio perfetto. Leader assoluto.

Repubblica 6 Meno brillante del solito, si limita a dare una mano nella fase difensiva.

Il Mattino 6 Lavora un po' più basso del solito, offrendo ai centrali uno schermo in più sul quale fare riferimento. Coulibaly prova ad arrestarne il raggio d'azione, ma quando si sgancia resta assolutamente pericolo pericoloso anche in area di rigore. Nel secondo tempo, cala il suo rendimento ed il Napoli soffre la maggiore fisicità del Lecce.

Corriere della Sera 6,5 Danza sotto la pioggia provando a rubar palla nella selva di maglie giallorosse.