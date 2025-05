Conte è in ansia per Lobotka: sentite che cosa ha fatto ieri!

Conte in ansia per Lobotka: secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, nella giornata di ieri l'allenatore del Napoli avrebbe chiesto insistentemente a Lobotka aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Uscito acciaccato dallo stadio Via del Mare e sostituito anzitempo nella partita Lecce-Napoli, non è ancora chiaro se Lobotka recupererà in tempo per Napoli-Genoa. Martedì è previsto il raduno degli azzurri a Castel Volturno dopo i due giorni di pausa concessi da Conte e si capirà di più anche sulla tenuta fisica di Lobotka.