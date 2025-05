CdS - Il viziaccio di Raspadori: sapete cosa fa quando la lotta scudetto s'accende?

Napoli - Giacomo Raspadori contro il Lecce ha segnato il quinto gol in campionato eguagliando lo score della scorsa stagione. Adesso ha tre gare a disposizione per stabilire il record di reti in una stagione con la maglia del Napoli.

Gol Giacomo Raspadori

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Giacomo Raspadori: