Ferrara: "Conte ha una cosapevolezza e una certezza: lo scudetto può scrivere una pagina di storia, resterà a Napoli"

Ultime calcio Napoli - Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto tra Napoli e Inter:

"L'Inter non ha camminato da sola in campionato ma il Napoli gli è stata, anzi, spesso davanti e questo ha creato tanti problemi nella stagione di Inzaghi e dei suoi. Conte? Sereno e tranquillo dopo il Lecce: ha la consapevolezza del gruppo e di essere davanti ad un obiettivo importante al primo anno in panchina e a Napoli, società che storicamente non ha vinto tanto. Può scrivere la storia. Conte resterà a Napoli".