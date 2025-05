DIRETTA VIDEO - Lecce-Napoli: LIVE pre partita con i tifosi azzurri dallo stadio Via del Mare

Lecce Napoli, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro il Lecce di Marco Giampaolo, un match che vale la 35a giornata di campionato. Si giocherà Lecce Napoli per le zone alte di classifica di Serie A e ci sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Lecce Napoli

Lecce Napoli, LIVE dallo stadio con i tifosi napoletani.

Lecce Napoli: diretta testuale

16.20 - Le ultimissime Sky Sport sulle formazioni di Lecce Napoli (LEGGI QUI)

16.10 - Clima più che primaverile allo stadio Via del Mare: cielo sereno e temperatura intorno ai 30°

16.00 - Nelle ultime tre gare casalinghe, il Lecce ha conquistato solo un punto

15.40 - L'ultimo precedente del Napoli a Lecce risale al 30 settembre 2023. Gli azzurri vinsero per 4-0

Lecce Napoli: in diretta su Calcio Napoli 24

Lecce Napoli in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.