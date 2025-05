Napoli-Genoa, il GOS teme infiltrati allo stadio Maradona! Rafforzati i controlli di sicurezza

Napoli-Genoa è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma domenica prossima allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi il quotidiano Il Mattino preannuncia le disposizioni di sicurezza messe in atto per la partita, con il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) impegnato già da oggi ad organizzare i controlli.

"Si teme, come sempre, che possano esserci degli infiltrati, ovvero tifosi che senza biglietto proveranno ad accedere nello stadio", scrive Il Mattino. Proprio per questa ragione si è deciso di rafforzare le vigilanze ai gate di accesso dello stadio.