Ultime notizie SSC Napoli - Neanche Raspadori e la fumata scudetto, “che sembra ormai azzurra in questo conclave” come scrive la Gazzetta dello Sport, “hanno cambiato umore e priorità della squadra di Inzaghi: l’entusiasmo nato in Catalogna ha contagiato le riserve, che con la vittoria, ieri, non hanno comunque chiuso del tutto il capitolo tricolore, ma a questo punto resta pur sempre la Champions la priorità assoluta”.