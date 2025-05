Scudetto Napoli: la combinazione che farebbe scattare la festa già domenica prossima

Ultimissime Lecce-Napoli, sarà una sfida estremamente difficile ma vincendola gli azzurri inizierebbero - virtualmente - a cucirsi un pezzo di scudetto sul petto.

Qualcuno toccherà giustamente ferro, ma sembra piuttosto chiaro tale scenario considerando anche il calendario Serie A per questo rush finale. E La Repubblica oggi in edicola fa anche i calcoli per l’eventuale festa…

Scudetto Napoli, come potrebbe scattare la festa col Cagliari