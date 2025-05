Lecce-Napoli, Open VAR svela l'audio sul braccio di Spinazzola: "Prende il fianco, va con il petto"

Ultime calcio Napoli - Il Napoli batte il Lecce e resta in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter. Ad Open VAR si analizza l'episodio che ha visto protagonista Leonardo Spinazzola in area di rigore:

"Traversa possibile mano, c'è il petto. No da questa no, però il braccio è sopra. Prende il fianco, va con il petto".

Dino Tommasi, membro della CAN A e B, ha aggiunto:

“Già dal campo ha fatto molto bene Massa, il pallone incoccia sul petto, sul fianco del giocatore, e poi, anche se accidentalmente avesse toccato il braccio non sarebbe mai stato punibile. È un braccio a chiudere, che non va verso il pallone, ma comunque dopo il contatto con il petto non avrebbe avuto alcun elemento di punibilità”.