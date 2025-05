Caressa: "In 50 anni ricordo un solo fenomeno a 17 anni come Yamal". Nome a sorpresa

Ultimissime Calcio Napoli - Si è parlato inevitabilmente anche di Champions League a Sky nel post partita di Bologna-Juventus, considerando Inter-Barcellona in programma martedì sera che decreterà la prima finalista.

Fabio Caressa si è soffermato in particolare sul fuoriclasse del Barça che ha fatto cose clamorose all'andata:

“Yamal è una cosa assurda. Lo abbiamo visto agli Europei, poi a Barcellona contro l’Atalanta: questo ragazzo vola. Non sembra che tocchi i campo. Sono 50 anni che vedo il calcio e uno così forte a 17 anni non l’ho mai visto. Ok Messi ma è arrivato leggermente dopo anche se fuoriclasse, pure Maradona ma non è che voglio fare paragoni… che spettacolo però. Fa delle cose pazzesche, non è marcatile”.