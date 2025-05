"Duello rusticano con Baschirotto, paga dazio alla solitudine". Lukaku un po' solo, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 5 Il guizzo vincente dopo 100 secondi è un’illusione: tacco in fuorigioco. Soffre di fisico con Baschirotto, non tiene su palla, non strappa. Poco aiuto

Corriere dello Sport 6 Al 2’ minuto segna di rapina ma è in fuorigioco di una punta. Si impegna e pressa ma riesce a tenere pochi palloni con Baschirotto appiccicato addosso.

Tuttosport 6 Gioca per la squadra. Ma davanti a Falcone si scioglie: la stanchezza affiora lentamente.

Repubblica 6 Fa subito gol da opportunista e il Var lo beffa per pochi centimetri, poi paga dazio alla solitudine.

Il Mattino 6 Il duello rusticano con Baschirotto è di quelli che hanno il sapore del calcio degli anni che furono. Apre sempre gli spazi, il Napoli si appoggia tanto sulla verticale quando la pressione del Lecce è alta tende a schermare le linee di passaggio più pulite. Nel secondo tempo da tanta sostanza alla sua fase difensiva, lavorando molto sulle seconde palle

Corriere della Sera 6 Baschirotto non gli lascia respiro, eppure fa gol dopo 100 secondi: fuorigioco per il tacco della scarpetta