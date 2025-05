Ultime notizie SSC Napoli - Jack Raspadori ha lasciato il segno, ancora una volta come scrive il Corriere dello Sport.

“Punizione forte, precisa, sul palo del portiere, come quelle che prova spesso a Castel Volturno. Ma non questa settimana. Uno di quei gol che non valgono solo tre punti, ma danno un senso all’intera stagione. Jack è uno che arriva puntuale agli appuntamenti importanti. Lo fece a Torino nel 2023, contro la Juve. L’ha rifatto a Lecce. Una rete che pesa, ma che non lo fa volare”