Come pubblicato sui social da Martina Fusco, compagna di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, i due ieri hanno svelato il genere del loro prossimo bebè con un simpatico Gender Reveal.



Per l’estremo difensore partenopeo, sarĂ infatti fiocco rosa. Contini ha poi festeggiato cantando con la sua Martina la famosissima DtMF di Bad Bunny. Clicca su play per guardare il video:Â