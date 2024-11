Tabellone Coppa Italia 2024-25, ottavi di Finale: Lazio-Napoli il 5 dicembre

Coppa Italia 2024 2025 tabellone aggiornato e partite della competizione italiana che ricomincerà nelle prossime settimane. C'è il Napoli contro la Lazio agli ottavi finale di Coppa Italia con tutte le date e gli orari delle altre partite.

Coppa Italia 2024: data e orari, c'è Lazio-Napoli

Tabellone Coppa Italia 2024/25 - Data prossima partita Napoli di Coppa Italia 2024/25. E' stato annunciato il sorteggio delle partite con il tabellone Coppa Italia 2024/25 che vedrà il Napoli scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico il 5 dicembre alle ore 21.00

Coppa Italia partite e risultati da seguire. Per il resto potrebbe essere già possibile tracciare il possibile percorso partenopeo secondo calcoli sul numero di ranking: all'Olimpico di Roma contro la Lazio per gli ottavi di finale, poi in caso di vittoria si affronterà la vincente tra Inter e Udinese. Restiamo aggiornati sui risultati Coppa Italia.

Tabellone Coppa Italia 2025

Ottavi di Finale Coppa Italia, questi gli accoppiamenti che stanno iniziando a prendere forma per il prossimo turno di Coppa Italia dove torneranno in campo anche le big di Serie A. Coppa Italia Ottavi:

3/12/2024 ore 18:30 - Bologna-Monza

3/12/2024 ore 21:00 - Milan-Sassuolo

4/12/2024 ore 21:00 - Fiorentina-Empoli

5/12/2024 ore 21:00 - Lazio-Napoli

17/12/2024 ore 21:00 - Juventus-Cagliari

18/12/2024 ore 18:30 - Sampdoria-Cesena

18/12/2024 ore 21:00 - Roma-Sampdoria

19/12/2024 ore 21:00 - Inter-Udinese

Partite Coppa Italia oggi - Ecco dunque tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, che si giocherà martedì e giovedì 26 settembre 2024. Risultati Coppa Italia live:

24/09/2024 Martedì 16.00 LECCE-SASSUOLO 0-2

24/09/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-CREMONESE 1-0

24/09/2024 Martedì 21.00 TORINO-EMPOLI 1-2

25/09/2024 Mercoledì 16.00 PISA-CESENA 0-1

25/09/2024 Mercoledì 18.30 UDINESE-SALERNITANA 3-1

25/09/2024 Mercoledì 21.00 GENOA-SAMPDORIA 1-1 (Sampdoria vincente ai rigori )

) 26/09/2024 Giovedì 18.30 MONZA-BRESCIA 3-1

26/09/2024 Giovedì 21.00 NAPOLI-PALERMO 5-0

Risultati Coppa Italia - Si è giocato il turno preliminare che precede ai trentaduesimi di finale e si sono qualificate Mantova, Avellino, Carrarese e Cesena. Ecco dunque tutte le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: