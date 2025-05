Persino Conte dopo il Lecce ha dovuto fare una ammissione

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ci ha messo poco a spegnere gli entusiasmi nerazzurri e ha fatto quello che doveva, la banda Conte ha scollinato l’ostacolo più impegnativo sulla strada dello scudetto tanto che persino Conte deve ammettere «sta accadendo...». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“È difficile non individuare la sua mano nello schema che ha portato al gol su punizione di Raspadori, con McTominay che si aggiunge in barriera per abbassarsi al momento giusto. Ed è difficile non riconoscere nella filigrana di una vittoria di sudore, sacrificio, compattezza la fisionomia di Conte: mai come quest’anno sullo scudetto c’è la sua fotografia. Se finirà così, non avrà vinto la squadra più forte, ma la più brava”