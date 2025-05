Stramaccioni: "Conte mi rivelò una cosa: sentirlo dire da lui mi ha sorpreso"

Ultime calcio Napoli - Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto tra Napoli e Inter:

"Inzaghi gioca un calcio che è conseguenza di quello di Conte che, dopo due anni di 3-5-2, è andato via come tutti sanno. Marotta prende Inzaghi, con un progetto chiaro ed importante. Bicchiere mezzo pieno. Quando Conte prese Lukaku all'Inter, lo pagò un sacco di soldi, oggi prendono Taremi a zero e questo deve far riflettere. Conte? La sua intervista era di serenità, sapeva di aver vinto la gara più difficile delle ultime giornate. In un post partita, Conte mi disse che era difficile cambiare sempre, nonostante lui fosse per indole un tecnico che poco ha cambiato in passato".