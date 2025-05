Parma-Napoli, almeno 7mila napoletani in trasferta! Ma il settore ospiti ha meno di 2mila posti

Ultime notizie Napoli - Parma-Napoli è la prossima partita in trasferta per gli azzurri. I tifosi napoletani attendono ora di sapere quali decisioni assumerà l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che oggi si riunisce per valutare quanto accaduto sabato pomeriggio a Lecce, dove circa 100 tifosi napoletani senza biglietto sono stati protagonisti di scontri all'esterno del settore ospiti.

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino anticipa quelle che saranno le disposizioni del Viminale per la partita Parma-Napoli. Secondo quanto riportato, i biglietti di Parma-Napoli saranno in vendita libera, ma con l'obbligo per i tifosi napoletani in trasferta di acquistare i biglietti nel settore ospiti e muniti di tessera del tifoso.

Il Mattino però segnala che a Parma "è facile immaginare un’invasione di almeno 7mila napoletani (...) E i problemi sono legati al fatto che il settore ospiti ha solo 1.871 posti disponibili".