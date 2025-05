Corriere della Sera: Conte può anche salutare! In settimana incontro con ADL, ecco cosa chiede per restare

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria in trasferta a Lecce. Martedì i calciatori del Napoli si riuniranno al centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti ed inizierà così l'ennesima settimana di intenso lavoro per prepararsi alla sfida contro il Genoa.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, in settimana ci potrebbe essere anche un incontro tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, nel frattempo rientrato dalle Maldive. In ballo c'è il suo futuro a Napoli: