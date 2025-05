Iannicelli: "Festa Scudetto Napoli, ho una richiesta per il comune e presidente"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto nel corso della puntata di domenica 4 maggio di Campania Sport:



"Concludo con una proposta: se, come credo, intorno alle 23 di domenica 18 maggio il Napoli conquisterà lo scudetto a Parma, prima della partita contro il Cagliari, la squadra dovrebbe attraversare tutta la città – da Piazza Garibaldi fino allo stadio Maradona – a bordo di un pullman scoperto, per poi andare a disputare la partita. Qualora ciò non fosse possibile, ad esempio perché l’Inter dovesse vincere contro la Lazio, si troverà comunque un’altra occasione per permettere alla squadra di fare lo stesso percorso festoso in città".