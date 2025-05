Victor Osimhen sta per completare la sua stagione in prestito al Galatasaray. Oggi ha segnato un'altra doppietta nella partita vinta 4-1 contro il Sivasspor e a fine partita ha dichiarato: "L'amore per i bambini qui è una sensazione meravigliosa. Essere ispirato, vederli che mi guardano, indossare la mia mascherina... Sono molto grato. Era qualcosa che non avevo mai visto prima di arrivare al Galatasaray".