Behrami: "Conte ha sfruttato tutta la rosa: con il Lecce abbiamo visto una cosa che l'Inter di Inzaghi non fa mai. Scudetto? Superiore al miracolo"

Ultime calcio Napoli - Valon Behrami ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta scudetto tra Napoli e Inter:

"Conte ha cambiato modulo 4-5 volte ed è stato bravo a far venire fuori le seconde linee, come Raspadori. Cosa che non è accaduta all'Inter che si è sempre schierata col 3-5-2 fallendo con le due punte di riserva. Conte toglie Raspadori e mette Billing, si adatta ai momenti. Conte e Inzaghi sono nella top 5 europea. Conte, per le difficoltà che ha trovato a Napoli, sa che in caso di vittoria avrà fatto un qualcosa superiore al miracolo".