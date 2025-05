Gazzetta - Infortunio David Neres: arriva una splendida notizia per Conte

Napoli - Giungono delle buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte che potrebbe recuperare una pedina importante per questo rush finale. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sono delle novità importanti per quanto riguarda David Neres.

Infortunio David Neres

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe riavere a disposizione David Neres nelle ultime due gare di campionato che vedranno gli azzurri giocare in trasferta a Parma e poi contro il Cagliari allo stadio Maradona. Per Conte, quello del brasiliano, sarebbe un recupero molto importante da poter utilizzare anche a gara in corso considerando che Neres non può avere subito i 90 minuti.