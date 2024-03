Come sta Kvarastkhelia? Le ultimissime dalla Georgia sulle condizioni dopo l'infortunio all'inguine

Napoli - Ci sono le ultime notizie sulle condizioni di Kvaratskhelia dopo che si è infortunato a livello muscolare nell'ultima partita della sua Georgia contro la Grecia che è valsa la qualificazione agli Europei 2024.

Un problema muscolare per Kvaratskhelia in quella che è stata una giornata storica della sua Georgia con la partita contro la Grecia, vinta ai rigori, che ha permesso alla sua Nazionale di qualificarsi per la prima volta in assoluto ad una competizione come i prossimi Europei. Ma arrivano brutte notizie per il Napoli.

Kvaratskhelia

Condizioni Kvaratskhelia, come sta? Le ultime dalla Georgia

Arrivano proprio dalla Georgia aggiornamenti con le ultimissime sulle condizioni e i tempi di recupero di Kvaratskhelia, l'infortunio è all'inguine e ora si aspetta solo l'esito ufficiale degli esami. Come fanno sapere i colleghi dalla Georgia, proprio oggi Kvaratskhelia si sottoporrà ad esami strumentali che chiariranno di più che tipo di problema muscolare possa aver subito l'attaccante del Napoli che è uscito dal campo scuro in volto toccandosi l'inguine.

E' nelle prossime ore che Kvaratskhelia farà gli esami così da chiarire quelle che sono le sue condizioni e i tempi di recupero. Possibile problema all'inguine che può mettere a rischio le sue prossime partite con il Napoli, come quella di sabato con l'Atalanta valida per 3 punti pesantissimi alla corsa Champions.

Intanto, anche in Nazionale nella partita della Georgia che sarà ricordata per sempre dai suoi connazionali ha brillato: