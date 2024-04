Benoit Cauet è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Conte? Diciamo che parla per lui la sua carriera ovunque è andato è arrivato a sollevare trofei e cambiare modo di pensare, per me è un’allenatore che può fare bene al Napoli. Pioli può essere una valida alternativa a Conte.