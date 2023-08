Choc a Castel di Sangro, investe anziani e scappa via: è caccia a un pirata della strada

Notizie - Choc a Castel di Sangro dove si sta svolgendo in questi giorni il secondo ritiro estivo del Napoli: è caccia a un pirata della strada nella cittadina abruzzese.

Caccia a un pirata della strada a Castel di Sangro

Il ricercato ha investito un coppia di anziani in pieno centro per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Fortunatamente per i diretti interessati solo contusioni e nulla più, ma ora si lavora per risalire al responsabile alla guida di una Fiat Escort con la quale si è immesso sull'arteria principale di via Porta Napoli a tutta velocità.