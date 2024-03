Zuliani: "Caso Acerbi? Una sentenza all’italiana che segna una nuova strada verso la lotta al razzismo"

Lo juventino Claudio Zuliani su Tutto Juve ha commentato la sentenza Acerbi-Juan Jesus:

"Juan Jesus indica la maglia da gioco con il simbolo della lotta al razzismo e Acerbi si scusa ( "non sono razzista" si evince dal labiale). Non ci sono prove, dice la sentenza, dell’insulto razzista ma dell’offesa sì. Quindi Jesus è un bugiardo? No, non si è inventato nulla, è stato offeso ma senza prove che sia razzismo. Una sentenza all’italiana che segna una nuova strada verso la lotta al razzismo: offendere si può, basta che non ci siano testimoni. E ancora non basta".