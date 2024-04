CdM - Ritiro Napoli, Calzona e De Laurentiis d'accordo: fino a fine stagione se non si svolta con la Roma

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta la decisione condivisa di De Laurentiis e Calzona sul ritiro:

"Il ritiro non è la panacea di tutti i mali, il Napoli l’aveva fatto anche dopo la sconfitta contro il Torino ma la stagione non ha registrato alcuna svolta. Calzona ha mediato con la società per evitare un ritiro più lungo e ha spiegato la sua posizione: «Due giorni di ritiro sono dovuti perché abbiamo bisogno di stare insieme più possibile. È una scelta concordata con la società, l’ho condivisa, stando lontano dalla famiglia può farti rendere conto che stiamo mancando. Il ritiro è solo per stare insieme, non punitivo, ma produttivo».

Se contro la Roma non ci sarà un cambiamento nella prestazione e nel risultato, De Laurentiis potrebbe imporre il ritiro fino a fine campionato. Calzona anche vuole la svolta, il senso di responsabilità dei calciatori".