Sportitalia, Albanese: "L'ombra di Conte su Tudor: oggi potrebbe essere l'ultima gara da allenatore della Juve"

Ultime notizie - Il giornalista Giovanni Albanese sul sito di Sportitalia scrive delle possibili manovre in casa Juve:

"Per Igor Tudor quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita da allenatore della Juventus allo Stadium. I bianconeri chiuderanno il campionato a Venezia, poi andranno in America per il Mondiale per Club, nel frattempo dovrà essere garantita la prossima Champions: risultato che consentirebbe al tecnico croato di guadagnare automaticamente un anno in più di contratto, mentre il club a quel punto potrebbe far venir meno l’accordo pagando una penale entro il 30 luglio.

Se Tudor ha tenuto a precisare di non sentirsi inferiore a nessuno, di non patire neanche l’ombra di Conte che c’è e resta su questo suo finale di stagione, ci ha pensato Scanavino ad allungare la propria ombra su Giuntoli, così da metterlo al riparo dalle continue voci sul suo conto. L’uomo azienda, voluto lì da Elkann, ha confermato il responsabile del mercato per il futuro, a differenza di quanto ha fatto con l’allenatore, per il quale ha rinviato ogni discorso a dopo il Mondiale per Club".